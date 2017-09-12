曾批蔣介石、毛澤東獨裁 中國名師微博突消失

中國知名歷史教師袁騰飛。（圖擷取自YouTube）

2017-09-12 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名歷史教師袁騰飛曾經批評「蔣介石和毛澤東都是一黨獨裁政府」，此言論在當時受到關注。他的微博突然在11日消失，在該網完全無法搜索到他的微博帳號。

綜合媒體報導，袁騰飛的最後一條微博是在9月9日上午8點20分所發，「今天日子好，天氣也好，各種嗨森啊！活著，真好！」

報導提到，袁騰飛的微博消失之前，中國網路作家周小平曾在9月10日發表文章《周小平：三打猿騰飛！你侮辱志願軍，成藏毒組織導師，辱罵國人都是豬，你還有臉上網？》痛批袁騰飛侮辱中國志願軍，支持西藏獨立的行為。

袁騰飛曾任首都師範大學附屬中學歷史課教師13年，現任北京市海淀區教師進修學校歷史研究員。他也曾參與北京市高考歷史命題工作，也是《高中新課標歷史教材》（人教版）的編寫者之一。

袁騰飛曾評《毛澤東語錄》，「蔣介石政府是一黨獨裁政府，毛其實也一樣，兩個獨裁者是一回事。國民黨當年失敗的原因就不好多說了，你說了容易對今天的政局產生影響。」

中國網友「天涯煙火」表示，袁騰飛被銷號，這是這個時代的恥辱。這意味著，造謠的可以橫衝直撞，揭露謠言的被趕盡殺絕。凡以後在微博打著闢謠旗號行事的任何機構，其公信力約等於零。這就是一個指鹿為馬的時代，看清楚了，沒有是非，沒有黑白，沒有對錯。一切一切只要披上愛國的大旗就可以肆無忌憚，這是每一個讀書識字之人的恥辱​。

另一名網友「制杖媳婦逼我用情頭」認為，人還是要有言論自由的，不能不明不白的消失。袁騰飛雖然喜歡胡說，但他有胡說的自由，你可以用史料論據推翻他的觀點，但不能因為看他不順眼而為他莫名其妙的消失拍手稱快，這種情況會反噬的。

袁騰飛的最後一條微博是在9月9日上午8點20分所發，「今天日子好，天氣也好，各種嗨森啊！活著，真好！」（圖擷取自微博）

中國網路作家周小平批評袁騰飛。（圖擷取自微博）

中國網友對袁騰飛帳號消失的看法。（圖擷取自微博）