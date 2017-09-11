美國紀錄片揭露，中國在美上市企業財務造假

2017-09-11 20:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國著名導演羅斯坦（Jed Rothstein）拍攝的紀錄片「中國喧囂」（The China Hustle），指責阿里巴巴在內的數百家中國企業，刻意誇大獲利，業務規模造假，並透過反向併購（reverse-merger）的方式，確保能在美國交易所上市，該片9月9日在多倫多國際電影節首映。

《中國喧囂》緣起該片導演羅思坦2015年與華爾街放空交易活躍人士丹大衛（Dan David）的一次會面。當時大衛談到一些美國上市的問題中國公司，讓羅思坦很驚訝。羅思坦表示，正如丹大衛在紀錄片中所言，2008年全球金融危機後，美國政府有機會制定規則，但錯失良機。

獲得美國職業籃球聯盟（NBA）達拉斯小牛隊老闆庫班旗下控股公司2929 Entertainment贊助的《中國喧囂》片長84分鐘，訪問了渾水公司（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block）、華爾街最直言不諱的中國批評者之一查諾斯（James Chanos）等美國知名的放空機構負責人。

這些放空機構的負責人認為，造假的上市企業股價會縮水，因此對這些企業放空。他們指控，中國在美上市企業故意誇大營收，向投資人和他們的業務對象撒謊，透過反向收購在美國上市。

根據新加坡管理大學的研究，2000年至2011年間，約450家中國企業透過購買空殼公司，借牌在美國上市，利用這種方式，他們可避開IPO的嚴格審查程序。

在2010年達到高峰後，渾水公司公布一份報告，指控河北省東方紙業公司虛報2009年營收40倍，儘管東方紙業否認，但該公司股價在4個交易日重挫40%。丹大衛表示，在東方紙業的事件後，他開始懷疑中國在美上市企業。

丹大衛表示，有次在邁阿密舉行的會議，有2家名字幾乎一模一樣的中國企業聲稱，他們獲得美國唯一的線上教育執照，並互控對方詐欺。丹大衛也聽聞他持股的其他中國企業的問題，因此開始學習中文，並在中國僱用律師，蒐集30家企業向中國有關單位申報的財務資料。他們將這些申報資料，與這些企業向美國證管會（SEC）的申報資料互相比對，結果令他們大吃一驚。丹大衛表示：「沒有一筆資料與SEC的相同。」

自2010年GeoInvesting等研究公司開始發布指控這些中國企業的詐欺報告後，SEC就勒令數十家中國企業下市，並控告好幾家中國企業，有幾家中國企業也遭投資人集體提告，有些中國企業則申請破產。

羅斯坦表示，即便採取這些監管行動，中國企業的詐欺行為並未根本改變。他說：「最大的問題在於，很多中國企業的負責人可能對SEC或美國市場撒謊，卻不會有任何後果。在這些中國反向併購醜聞中，有500億美元被偷走，多半是被這些負責人，美國那些幫助他們的律師、銀行、促銷業者，也分到一杯羹。」

丹大衛表示，至少還有100家中國企業仍用詐欺的方式申報財務數據，而且仍在美國上市，但他未指名是哪些企業。