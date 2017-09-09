變態警長專釣「地方媽媽」 她帶孫上門滿足性怪癖

2017-09-09 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州（Commonwealth of Massachusetts）一名54歲的婦人在週五（8日）時自首，為了滿足紐約警局（New york police department，NYPD）前警長倫達索（Alberto Randazzo）的特殊性癖好，將自己的孫子帶到旅館供倫達索猥褻，但據悉，這起事件只是倫達索眾多前科紀錄的冰山一角罷了而已。

綜合外媒報導，54歲的珍妮·萊米（Jennie Lemay）日前向警方自首自己涉及串謀誘拐未成年兒童與性販賣的罪名，恐將面臨10年的刑期，一切只是為了滿足倫達索的對兒童性幻想的怪癖。珍妮表示，自己其實對倫達索的性癖沒有興趣，純粹只是自己想跟倫達索發生性關係而已，坦承犯行後自己感到非常愧疚。

檢方指出，婦人的孫子年僅8歲，這名小男童記得自己被奶奶跟「一個男人」帶去旅館後，疑似遭下藥昏迷後，醒來時發現自己穿的褲子與之前穿的不一樣。珍妮接受偵訊時堅稱自己沒對孫子做出任何猥褻行為。

其實曾經擔任紐約警局警長的倫達索，早在2010年開始就在色情網站上認識許多「地方媽媽」，甚至要求她們猥褻或跟自己小孩發生性行為，以滿足自己對兒童的性幻想。在去年，倫達索承認犯下3項猥褻兒童共謀及拍攝兒童色情片的罪名，在今年4月，被登記為性犯罪者，判處28年的刑期。