日助印尼開發離島納土納 日媒：牽制中國

日本首相輔佐官和泉洋人（Hiroto Izumi）與印尼海洋漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）在週三（6日）進行會談，雙方達成共識，明年起在納土納群島建設漁港和魚市，其中包含建造水產品運輸船、漁業監視船，以及設立雷達系統進行海洋數據觀測等，日媒認為此舉是在牽制中國。（路透社）

2017-09-08 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相輔佐官和泉洋人（Hiroto Izumi）與印尼海洋漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）在週三（6日）進行會談，雙方達成共識，明年起在納土納群島（英文：Natuna Islands、印尼：Kepulauan Natuna）建設漁港和漁市，其中包含建造水產品運輸船、漁業監視船，以及設立雷達系統進行海洋數據觀測等，日媒認為此舉是在牽制中國。

《japantimes》報導，日本政府近年來積極協助「東南亞國家協會」發展海洋的保衛能力，並利用政府金援協助當地開發。日本這次與印尼計劃合作開發6座島嶼，除了納土納群島外還包含沙璜（Sabang）、薩溫拉基（Saumlaki）、摩羅泰（Morotai）..。而納土納群島周邊的專屬經濟區與中國所主張的「九段線」部分重疊，日本此舉令人很難不多作聯想。蘇西表示，印尼盼與日本的相關合作，在未來有望擴展到60座島嶼。

納土納群島的主權實屬於印尼，中國沒有任何異議；日本與印尼兩國政府於2016年12月21日創設「日本印尼海洋論壇」，今年1月達成「支援印尼離島開發與水產業振興」合作共識，兩國合作將有效幫助印尼海上的武力防衛以及基礎建設。

印尼政府2017年7月14日把中國聲稱「海洋權益主張重疊」的印尼納土納群島北面海域，從「南中國海」（South China Sea）局部「正名」為「北納土納海」（North Natuna Sea）。中國外交部當日便稱南海是國際通用地理名稱，印方此舉「毫無意義，而且不利於國際地名標準化的努力」。

最近，中國外交部在8月25日向印度駐北京大使館發出通知，反對雅加達7月份決定將南中國海部分重新命名為「北納土納海」，不過，印尼政府強硬回應，這是印尼的領土，印尼有權這麼做。