產婦墜樓片曝光！ 護理師曾試圖拉住她

最近有中國媒體將產婦墜樓的影片曝光。（圖擷取自YouTube）

2017-09-08 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西一名26歲馬姓產婦8月31日在榆林市第一醫院待產時墜樓身亡，據說是因胎兒頭顱偏大，痛得她數度哀求改以剖腹產，但遭家人拒絕，才跳樓輕生，此事已造成中國轟動，備受各界關注。最近有中國媒體將產婦墜樓的影片曝光，消息稱馬女跳樓前，曾有一名護理師試圖營救她，最終卻無法及時拉住產婦。

據中國《財經》雜誌報導，一名知情人士透露了產婦墜樓及施救的具體時間點，發現產婦墜樓到救護人員到達現場，時間相隔21分21秒，家屬因此對院方批評「施救不及時」。

知情人士表示，他反覆觀看監視影像後發現，產婦的墜樓時間是8月31日晚上8時13分29秒，當時醫院一位身著護士裝的人員看到馬姓產婦要跳樓，走過去伸手抓了一把，但只抓到衣服，未能成功攔阻。警方表示，產婦墜樓的地方，停放著一輛農用三輪車，她先墜落到該三輪車的擋風玻璃，再落到地面，現場留下大量血跡。

知情人士說，墜樓18分鐘後，8時31分30秒，2名醫護人員到達現場，看到現場後即轉身離去。8時34分50秒，6名醫護人員到達現場才展開救人。36分42秒，救護車到達現場，開始將跳樓者抬上擔架送往300米外的急救中心。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980