比報紙刊李大維專文 籲聯合國勿拒台灣

2017-09-07 02:00

〔中央社〕比利時最大法文報紙「晚訊報」今天刊出中華民國外交部長李大維專文，呼籲聯合國勿拒台灣於門外，強調台灣是永續發展目標重要的夥伴。

第72屆聯合國大會即將登場，今年政府採多元、務實方式表達台灣應被納入聯合國體系訴求，李大維為聯大推案投書國際媒體，發表「台灣是永續發展目標重要的夥伴－真正的普遍性（Taiwan, a Valuable Partner for SDGs -- True Universality）」專文。

駐歐盟兼駐比利時代表處今天表示，「晚訊報」（Le Soir）網站今天以中華民國（台灣）外交部長名義刊出李大維專文，表示聯合國總部是平等、多元和自由的象徵，但隨著愈來愈多台灣遊客被聯合國拒絕進入，讓聯合國象徵的價值變得黯淡。

專文指出，台灣護照持有人在165國與地區享有免簽或其他形式的旅遊便利，說明台灣遊客、商務與學術界人士贏得全球的尊重。但台灣人卻無法踏進聯合國總部。

數年來，許多台灣原住民、勞工、環境與女權領域非政府代表，均遭禁止參加紐約聯合國總部及日內瓦萬國宮所舉辦的會議與大會。台灣記者也不被允許親自報導聯合國會議的新聞。

專文認為，這些特別針對台灣民眾、由聯合國官僚設置的歧視手段，是錯誤援引並誤用1971年聯合國大會第2758號決議，因該決議並未論及台灣與其人民在聯合國代表權的議題，更未賦予中華人民共和國代表台灣人民的權利。

李大維說，中華人民共和國現在沒有、過去也未曾擁有過台灣的治理權。上述禁止台灣人進入聯合國總部的命令證明，中華人民共和國對聯合國的影響力遠甚於對台灣的影響力。

儘管台灣的努力備受肯定，聯合國也聲稱不會遺漏任何國家，卻似乎丟下台灣2300萬人。

李大維指出，台灣自1996年以來，總計投入逾60億美元協助全球醫療與人道救援，但世界衛生大會（WHA）卻一反常理拒絕台灣出席，讓世衛組織（WHO）的作業出現漏洞。

他在專文中呼籲聯合國不要將台灣拒於大門之外，並指出，台灣雖屢遭挑戰與孤立，但逆境驅使台灣繼續向前邁進，並相信「德不孤，必有鄰」。