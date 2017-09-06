拒剖腹害孕婦跳樓？ 院方：可能是考慮生第二胎

2017-09-06 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西26歲馬姓孕婦8月31日在榆林市第一醫院待產時墜樓身亡，據說是因胎兒頭顱偏大，痛得她數度哀求改以剖腹產，但家人拒絕，才跳樓輕生，還引起院方與家屬針鋒相對。醫院宣傳科楊姓主任今天說，產婦家屬堅持順產可能有2個原因，一是認為醫生動手術能抽成，二是考慮到要生第二胎。

綜合中國媒體報導，馬姓孕婦墜樓事件發生後引發外界議論，家屬指控明明是醫生拒絕剖腹，反指院方「作賊喊捉賊」，院方日前也發出就診記錄和監視器畫面聲明，指稱畫面中孕婦在產房外對家人下跪，看似乞求家屬，而就診記錄中記錄了家屬3次拒絕剖腹產的證據。

不過家屬反駁，稱孕婦是疼痛難忍而蹲下，由於監視器畫面沒聲音，家屬透露，產婦當時其實說「我疼得撐不住了，跟醫生說一下」，並指孕婦曾數次要求剖腹產，丈夫都有答應。

院方今日再次發布聲明，重申是家屬拒絕孕婦剖腹產，導致孕婦情緒失控跳樓，醫院方面也先後3次和家屬開會溝通，告知調查經過、表哀悼慰問之意。

榆林市第一醫院宣傳科楊姓主任表示，產婦家屬之所以堅持順產，可能是2個原因，一是原因是，家屬認為醫生愛開手術，因為手術可以拿更多抽成，增加醫院收入；另一個原因是，考慮到要生二胎；「他們（家屬）認為，女人生孩子哪有不疼的」。

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