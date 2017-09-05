家人拒剖腹致產婦輕生？ 死者丈夫提5疑點反駁院方

死者離奇墜樓死亡，丈夫提5疑點質疑院方「賊喊捉賊」。（擷取自微博）

2017-09-05 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕本報今早報導的《哀求剖腹產遭丈夫堅拒 產婦痛到受不了跳樓身亡》，稍早傳出最新消息，死者丈夫延壯壯在網路上發文駁斥院方說法，強調自己當時已同意剖腹產，反而是醫生拒絕，而其亡妻之死疑點重重，且事發後院方一直未與家屬交代相關細節，甚至還自行發布聲明，令他痛批院方是「賊喊捉賊」。

根據死者丈夫延男發布在微博上的聲明，其亡妻當時已屆臨盆，送入榆林市第一醫院待產，他說，「妻子在檢查後覺得肚子很痛，希望接受剖腹產」，他隨即答應了並向醫師反應，惟後者卻指「檢查後再看情況」，其後又稱「馬上就順產了，不需要剖腹產」。

聲明中指出，護理人員接著從產房出來，拿走家人為新生兒準備的衣服與被子，但之後超過1個小時仍未有孩子出生的消息，他說「這時我很著急打電話找熟人，要醫師進行剖腹產」，但打完電話沒多久便傳出「產婦不見了」的消息，家人聞訊後四下尋找，最終在1樓的擔架上看到院方宣稱墜樓的妻子，經搶救仍不治身亡。

延男強調，事發後院方都沒有提供家屬死亡通知單，也不向家屬交代事發過程，「妻子在待產室中長達11小時發生了什麼事，完全不得而知」。他接著質疑說，妻子被人發現摔落住院部1樓時身上全裸，送入搶救室後僅告知已傷重不治，沒有問過家屬便把妻子遺體送入太平間。

延壯壯指出，事發隔天（1日）家屬到醫院婦產科了解狀況，主治醫師及負責的護理士均已不見蹤影，就連牆上的醫護照片也被人取下，他接著提出5大疑點質疑院方說，「在5樓產房的那11個小時內到底發生什麼？醫師為什麼拒絕剖腹產？為什麼墜樓死時是全裸的？一個連死都不怕的人會害怕疼痛？經過超過11小時折磨，身高161公分的產婦挺著大肚子要如何爬上高113公分、寬70公分的窗台跳樓？」

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