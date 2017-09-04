劍指金正恩！ 南韓12月將創建「斬首部隊」

北韓最高領導人金正恩。（資料照，歐新社）

2017-09-04 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前進行氫彈試爆，引發國際撻伐，南韓國防部長宋永武今日在國會表示，預計將會在12月1日創建對北韓的「斬首行動」部隊，並展開運作。

《韓聯社》報導，宋永武今出席南韓國會國防委員會全體會議，做了上述表示，他並指出，明年（2018）底前該部隊就能具備斬首行動的能力。

報導稱，「斬首行動」是指朝鮮半島發生緊急狀況時，派部隊深入平壤，剷除金正恩等北韓的戰爭領導人的行動。