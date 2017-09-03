這件事真的很難！名列Google求救問題第1名是...

2017-09-03 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕Google釋出全球10大以「如何（How to...）」開頭的求救問題，代表民眾一旦遇到這些不知道如何處理的狀況時，就會上網搜尋解答。其中的第1名，就是「如何打領帶（How to tie a tie）。」

綜合外媒報導，Google新聞研究室編輯羅傑斯（Simon Rogers）表示，這些問題可能會因為時間和地區不同而有變化。羅傑斯透露，自從2004年以來「如何（How to...）開頭的問題搜索量增加了140％以上。

羅傑斯說，當中有部分都是針對如何修復物品，例如燈泡、窗戶、洗衣機，甚至是廁所。羅傑斯指出，「如何修復...」一直都是世界各地最常見的問題列表。

全球民眾在Google搜尋的10大問題如下：

1.如何打領帶（How to tie a tie）。

2.如何親吻（How to kiss）。

3.如何懷孕（How to get pregnant）。

4.如何減肥（How to lose weight）。

5.如何畫畫（How to draw）。

6.如何賺錢（How to make money）。

7.如何做煎餅（How to make pancakes）。

8.如何寫1封求職信（How to write a cover letter）。

9.如何做法國吐司（How to make french toast）。

10.如何減掉腹部脂肪（How to lose belly fat）。