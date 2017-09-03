違法獵鯊300噸推給台灣 中國20船員被厄國重判入獄

中國漁船在厄瓜多海洋保護區非法捕撈300噸漁獲，還推說是向台灣漁船轉運的，但厄瓜多法官不買單，將中國船員重判入獄。（歐新社）

2017-09-03 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國「福遠漁冷999」漁船，涉嫌在厄瓜多海洋保護區加拉巴哥群島，非法捕撈300噸保護類鯊魚，20名船員遭逮捕。中國漁業局對此宣稱漁獲是向台灣漁船轉運的，但厄瓜多法官不買單，船員們分別被判1至4年有期徒刑，並被罰款590萬美元（約新台幣1億7810萬元）。

據《環球時報》報導，中國農業部漁業漁政管理局長張顯良，辯解「福遠漁冷999」的300噸漁貨，是從距離厄瓜多經濟海域1200海浬之遠的公海上，向台灣漁船「HAI FANG301、302」轉運來的。

張顯良表示，隨後「福遠漁冷999」因為避風進入了加拉巴哥海洋保護區，沒有證據顯示該船有在保護區的海域有捕撈或轉運行為。

據《獨立報》報導，在中國「福遠漁冷999」上查獲的鯊魚，魚翅幾乎都已被切下。厄瓜多法官已將船長判處4年有期徒刑、3名船副入獄3年、其餘16名船員監禁1年。厄瓜多環境部強調，中國漁船是在海洋保護區最東邊的海域捕魚，厄瓜多當局將沒收船隻，並將非法漁獲丟回海洋。