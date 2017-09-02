「在家有人餵我」 開學吃午飯 半數小一生不會剝蝦

2017-09-02 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕在中國政府計畫生育的影響下，許多小孩都被家人「惜命命」，根據中媒報導，浙江省寧波一間小學在昨（1）天開學，該校一年級共400多個新生一起吃午餐，但面對午餐附的蝦子，竟有一半的小孩不會剝蝦。

《現代快報》報導，寧波市新城第一實驗學校昨天開學，400多個一年級新生中午被帶到學校食堂享用第一餐，當天午餐「四菜一湯一水果」，菜色有紅燒肉、花椰菜、高麗菜、3隻蝦，但面對這3隻蝦，不少新生都傻眼了。

報導指出，有一名小女孩拿起了蝦，但很快又把牠給放下，被問到為什麼不吃？小女孩有點難為情地說「不會剝」，表示在家都是爸爸媽媽剝好給她吃；但也有小朋友很會剝蝦，驕傲地說「我在家都是自己剝的」，還有小朋友說，之所以會剝蝦，是暑假時媽媽特地教他的。

報導稱，400多個小朋友中，不會剝蝦的孩子占了一半，有些人是想吃但不知道該怎麼下手，有些人則是乾脆碰也不碰。甚至有個小朋友吃飯吃了50分鐘，被問到怎麼吃那麼久？他說：「在家是有人餵他的。」

該校校長陸琦說，他在2015年調任過來，那一年的開學首日也有蝦，但幾乎所有的小孩都不會吃蝦，會剝的只有個位數，之後食堂做菜單時，就特地把蝦給避開，但去年他去附近幼兒園交流，發現老師有在教孩子怎麼吃飯的，於是學校又恢復了蝦子的菜單。

陸琦說，對於今年的結果，他已經很滿意了，去年還有小孩吃飯吃了1個半小時，說明家長已經在家裡努力過了。