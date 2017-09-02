哈維肆虐災民搶物資 這項...竟乏人問津

哈維颶風重災區的超市中，純素食品堆的老高沒人要買。（擷取自推特）

2017-09-02 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕颶風哈維重創美國德州，大片土地遭洪水淹沒，其降雨量不但創下該地區新紀錄，更導致百萬災民流離失所。美國社群網路上近日流傳一張照片，一間位於重災區的超級市場購物架上的多數食品均被災民搶購一空，只留下一整區的「全素食品（Vegan food）」乏人問津，畫面十分突兀。

美國網友在推特上分享照片，表示這間位於休士頓（Houston）災區超市裡販售食物的貨架幾乎被清空，但竟有一區的食物完好如初，他仔細一看，原來是遵循全素主義（Veganism）而生產的全素食品，令他心有戚戚地下註解指出「即使在如此嚴重的天然災害下，災民們也不願意吃全素食品」。

圖片經轉載至PTT後引發討論，鄉民們紛紛留言說「餓死都不吃！」、「很正常，吃起來很寡味又無聊」、「還買的到一般的幹嘛強迫自己改吃素食」，另外也有一名網友解釋說，那是專門的「全素食品」，主要由支持者定期購買，並非一般的素食，「休士頓、德州等地的民風與地理位置、產業結構有關，肉食主義者佔的比例很高」他說，「不吃全素食品不意外」。

據了解，純素主義為減少動物痛苦，提倡不使用任何動物製品，其範圍並不僅限於飲食，支持者隨後更創造了「Veganism（純素主義）」這個全新的單字，要與僅僅不吃肉的 「Vegetariarism（素食主義）」做出區別。