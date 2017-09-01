「讓美國再度偉大」 共和黨ETF將上市

川普競選總統大獲成功的口號「Make America Great Again（讓美國再度偉大）」，將成為Point Bridge基金公司推出的「GOP（共和黨）ETF」股票代碼「MAGA」。（法新社）

2017-09-01 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕Point Bridge基金公司於今年6月，向美國證券管理委員會申請「GOP（共和黨）ETF」，其中包括所有與共和黨相關的公司股，至於股票代碼則為「MAGA」，也就是川普競選總統大獲成功的口號「Make America Great Again（讓美國再度偉大）。」

據《市場觀察》（MarketWatch）報導，ETF的市場變得如此龐大，投資人可以用它們來表達對任何區域、資產類別、策略或產業上的喜好。越來越多的基金提供商正在努力為投資者提供投資方式，讓他們透過金融商品來表達自己的政治理念。

根據基金公司向美國證券管理委員會提交的資料顯示，該基金將專門追蹤親共和黨公司，那些公司裡的員工和政治行動委員會，高度支持共和黨候選人在美國國會、副總統、總統等重要職位的選舉。

而Point Bridge似乎沒有向美國證券管理委員會，申請民主黨的ETF。就目前的政治情況來說，共和黨控制了白宮和參議院與眾議院，以及大多數的州長和州立法機構。

Point Bridge在最近更新的內容中指出，該基金1年手續費為0.72％，即每投入1萬美元（約新台幣30萬2750元），手續費就是72美元（約新台幣2180元）。這樣的手續費，明顯高於其他大型基金。Point Bridge目前尚未對該基金做出詳細說明，只在網站上表示未來將有可用的投資組合。