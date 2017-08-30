南華早報專欄作家范德坎：中國經濟 宛如龐氏騙局

2017-08-30 20:52

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港南華早報專欄作家范德坎（Jake Van Der Kamp）撰文指出，北京當局採行計畫經濟，很多需求是被創造出來的，並根據這種創造出來的需求，來進行大規模生產，整個經濟宛如一場「龐氏騙局」（Ponzi scheme），早晚都會崩潰！

范德坎表示，人類社會是動態的，沒有一套管理經濟的制度能長久維持。試圖傲慢地這麼做的下場，不是發生戰爭，就是金融危機。例如，前蘇聯就爆發金融危機，中國也會面臨同樣命運。

粗鋼生產就是中國計畫經濟出錯的最好案例。中國6月粗鋼產量達創紀錄的7300萬噸，是整個歐洲產能的5倍。儘管北京當局最近下令減產，卻以寬鬆的貨幣協助鋼鐵業克服不景氣，這種作法反而刺激了產能。

中國生產這麼多鋼鐵的原因在於，中國必須興建更多鋼廠，才能興建更多船塢、港口、鐵路和橋梁，如此就需要打造更多船隻來運送更多鐵礦砂至各地港口，因此，需要更多鐵路、橋樑把鐵礦砂運至鋼廠，有了更多鋼廠，就能興建更多船塢、港口、鐵路和橋梁。

簡而言之，這就像是一個巨大的龐氏騙局，只要持續推高生產，萬事一切美好。但龐氏騙局的下場通常都很慘，只要它拖得越久，崩潰時造成的衝擊就越大。

范德坎表示，中國經濟這個龐氏騙局已經拖得很久了，當崩潰的時間到來，他相信中國金融體系的逾半貸款將無法回收，將造成可怕的後果。