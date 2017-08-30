反擊北韓！美日將向聯合國提禁輸石油 中國恐跳腳

美日將向聯合國提出對北韓禁輸石油，恐引起中俄兩國激烈反彈。（路透）

2017-08-30 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨（29）日發射中距離彈道飛彈「火星14型」飛越日本上空，使朝鮮半島局勢再度緊張，日本人民也人心惶惶。而聯合國安理會的議長今（30）日於緊急會議中也強烈譴責北韓，但尚未提出新的制裁方案。而日本的聯合國大使則對記者表示，目前美日不排除對北韓禁運石油。然而，中國去年曾對此表達過強烈反對，未來美日與中俄間恐將出現摩擦。

綜合外媒報導，日本聯合國大使別所浩郎接受記者採訪，被問到未來是否有可能對北韓禁運石油？別所浩郎表示，的確有必要對北韓施加更多制裁，而禁輸石油會是選項之一。而後外務省大臣河野太郎也證實了此消息，表示為了向北韓施壓，正與美國共同研議對北韓禁輸石油，並強調「（北韓的）石油大部分是由中國供給，務必要將中俄兩國帶上談判桌」，目前已申請了領導人與外交首長等級的電話會談。

北韓的石油大多為自中國進口，若中國同意並徹底實行石油禁運，北韓從民生到軍事的用油都遭陷入短缺，這也被視為外交制裁北韓的「殺手鐧」。不過，過去中國曾因會影響民生為由，對於禁輸石油表達激烈反彈，若美日於聯合國提出石油禁輸政策，恐被中俄兩國以否決權打回票，兩大勢力間的角力恐將在國際間再起波瀾。

於美國前總統小布希任內曾擔任美國國家安全委員會亞洲事務高級主管的懷爾德（Dennis Wilder）曾表示，石油是中國能掐住北韓脖子的關鍵，「若真能斷絕北韓油源，不光是北韓空軍飛不起來，電力系統也無法運作」。而南韓DPRK經濟論壇主席巴柏森（Bradley）也指出，石油是北韓經濟穩定的關鍵，中俄兩國過去數十年來把石油當作籌碼，對北韓發揮影響力，不過中國出售給北韓的石油量數據一直都不透明。