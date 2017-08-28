印尼首例！女自殺炸彈客判7年半 疑在台幫傭期間激進化

2017-08-28 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕印尼女子諾薇（Dian Yulia Novi）因為涉及一起受伊斯蘭國煽動的恐攻陰謀，被判處7年半徒刑，成為印尼首位女性因炸彈恐攻陰謀被定罪判例。迪安的律師康斯（Kamsi）表示，迪安應是在台灣擔任幫傭期間透過社群媒體而激進化的。這也是今年第2起在台印尼移工因社群媒體激進化的案例。

據外媒報導，在去年12月，28歲的諾薇將3公斤炸藥裝在壓力鍋內，試圖在雅加達總統府附近執行自殺式攻擊，所幸這名女自殺炸彈客在前一晚於寄宿家庭被捕。而去年偵破的這起恐攻計畫，共計有5名聖戰份子被捕，包括諾薇與丈夫索利辛（Nur Solihin），諾薇因為恐怖主義罪行，25日被東雅加達地方法院判處7年半徒刑，另一名女子蘇吉雅提（Tutin Sugiarti）也被控吸收諾薇，判處3年半徒刑。

律師康斯表示，迪安據信是在台灣擔任幫傭期間透過社群媒體而激進化的。當時法官認為，她所犯的罪行有違政府根除恐怖主義的努力，而且造成公眾不安，這也是印尼有女性因為炸彈恐攻陰謀被判刑的首例，顯示女性在極端主義的暴力活動上同樣也會扮演著積極的角色。

據《中央社》報導，除了迪安之外，今年2月，在台灣擔任移工的另名印尼女子特莉（TriAstiningsih）也因涉嫌加入IS，從台灣被遣返回雅加達。印尼移民局發言人阿貢（Agung Sampurno）表示，特莉是在台灣接觸「臉書」後才接近IS，而台灣過去向來不是激進穆斯林的據點，所以在台灣出現印尼移工涉嫌加入IS，很不尋常。