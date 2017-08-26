洪水逃難時「微笑」照 中國小豬網路爆紅

中國四川遭受洪水襲擊，一隻小豬也被救離，照片中的牠似乎露出了「笑容」。此為原圖。（翻攝華西都市報）

2017-08-26 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川洪水來襲，在撤離之際，民眾緊急轉移自身的貴重物品與重要資產，能帶走的東西就盡量帶走，包括家中養的一隻豬，結果逃離時拍下了一張有趣照片，網友們接力創意改圖，讓小豬在網路爆紅。

《華西都市報》報導，8月25日，四川宜賓市橫江鎮，發生大洪水，因洪水的來襲，村民緊急撤離，每個人都帶著重要物資，豬隻也被村民拉著逃離災區，而在搬移這隻豬時，因其厚實的體重，讓大家喘得上氣不接下氣，並留下了一張有趣的照片，牠似乎露出了「笑容」。

看到這張圖後，許多網友天馬行空的想像力一夕之間全爆發了出來，紛紛將原圖惡搞，接力替小豬道心聲，一張又一張的趣味台詞表情包，完全沒有任何違和感！這隻微笑小豬也瞬間爆紅。

有創意的網友紛紛將圖修改，小豬表示：「我自己會走」。（翻攝微博）

網友將圖修改，小豬表示：「完了要被做成紅燒肉了」。（翻攝微博）

網友將圖修改，小豬露出「神秘的微笑」。（翻攝微博）

網友將圖修改，小豬表示：「別揪耳朵了」。（翻攝微博）