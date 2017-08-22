德國記者臉書PO希特勒照片 遭判刑6個月

德國記者斯特森伯格在臉書上PO出一張1941年希特勒與巴勒斯坦民族主義者阿明·侯賽尼在柏林會面握手的場景，遭判刑6個月。（圖擷自臉書）

2017-08-22 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名德國記者在臉書上PO出納粹德國元首希特勒與伊斯蘭領袖的合照，並發表有關伊斯蘭教與納粹黨合作的歷史淵源，遭德國慕尼黑地方法院以「傳播和宣傳納粹」為由，判處6個月徒刑和100個小時的社區服務。

綜合德國媒體報導，德國記者斯特森伯格（Michael Stürzenberger）在臉書上PO出一張1941年納粹德國元首希特勒與巴勒斯坦民族主義者（Amin al-Husseini）阿明·侯賽尼在柏林會面握手的場景（但其實與阿明·侯賽尼握手的人並非希特勒本人，而是一位納粹高官），他在臉書上表示，伊斯蘭教與納粹歷史上關係密切，但長期以來的政治正確卻掩刻意蓋了這個史實。

斯特森伯格還在《PI-News》發表了一篇名為《納粹卐字和新月符號》的文章，詳述了在二戰期間納粹黨與伊斯蘭教之間存在著緊密合作的歷史，結果該記者被指控「傳播和宣傳違憲組織」，檢察官認為其行為涉嫌「煽動對伊斯蘭教的仇恨」和「詆毀伊斯蘭教」，若讀者缺乏歷史知識的話，不知道這張黑白照片只是一份歷史文件，就很有可能因此誤解伊斯蘭教。

最後斯特森伯格被判處6個月徒刑，緩刑3年半和100個小時的社區服務；斯特森伯格是德國著名的反難民人士，他曾疾呼：「我們需要合格的、受過良好教育的移民，而不是現在每天湧入的難民。」並強調要解決德國勞動力短缺和人口不足，應多鼓勵德國家庭生育更多孩子，而不是引進更多難民。

阿明·侯賽尼為巴勒斯坦民族主義者和宗教領袖，1941年參與了伊拉克親德政變失敗，後流亡德國，與納粹合作，曾提議在德軍占領中東後滅絕巴勒斯坦的全部猶太人，還負責協助德國黨衛軍招募穆斯林成員，德國戰敗後，侯賽尼逃往埃及避難。1974年死於貝魯特。