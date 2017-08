2017-08-18 15:24

〔編譯陳正健/綜合報導〕《紐約時報》評論版編輯 韋斯(Bari Weiss)17日撰寫公開信呼籲,諾貝爾和平獎委員會下月展開提名,應該考慮近日因香港「雨傘革命」入獄的黃之鋒、羅冠聰和周永康等三名學運領袖。

韋斯在《紐時》撰寫一篇題為「給予香港民主人士一個諾貝爾獎」(A Nobel Prize for Hong Kong's Democrats)的文章。另外,在文章中,韋斯形容黃之鋒等三人成為香港的「首批政治良心犯」(Hong Kong's first prisoners of conscience)。

韋斯指出,黃之鋒等三位年輕人發動戰鬥,比起他們自己或香港本身的未來還要宏大。他們是推動威權中國履行國際和政治承諾的最著名的領袖。

最後,韋斯鄭重期盼,諾貝爾和平獎應給予三人肯定,他們有如《聖經》故事中的大衛,對抗中國這個龐大巨人。