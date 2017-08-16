到底打不打？中印情勢緊張 雙方士兵卻互請糖吃

消息指出，中國與印度邊境人員在印度獨立日互換糖果，圖為2006年中印士兵共同繫圍籬的照片。（法新社）

2017-08-16 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕中印對峙情勢雖持續緊張，近期還傳出中國帶著鐵棒和石頭和印度大打出手，卻有印媒指出，印度獨立70週年紀念日（8月15日）當天，雙方在連接中國西藏自治區亞東縣與印度錫金段的乃堆拉山口互換糖果。

據《印度斯坦時報》報導，中印2國軍隊官兵當天並未如往年一樣在印度獨立日當天正式會面，但雙方人員仍在連接中國西藏自治區亞東縣與印度錫金段的乃堆拉山口，互換糖果，印度軍方有消息人士指出，部署於中印邊境的印藏邊境警察及印度軍方人員在距離洞朗地區約25公里的乃堆拉山口，進行非正式的互換糖果活動。

報導指出，印度錫金邦與中國、尼泊爾和不丹接壤，錫金邦首席部長查姆林（Pawan Chamling）在錫金邦首府甘托克表示，對於邊境各邦的民眾而言，和平與和諧是這個國家的偉大資產。

另外，印度與巴基斯坦也有換糖果的傳統，自1947年巴基斯坦及印度脫離英國各自獨立後，雙方關係相當緊張，但每年8月14日巴基斯坦獨立及15日印度獨立的紀念日，邊境駐軍都會互請糖吃，這個傳統也是印巴兩國對彼此表示善意的重要時刻，而中印本無此換糖傳統，卻在雙方邊境對峙越演越烈的敏感時機進行，反覆無常的舉動引人遐想。