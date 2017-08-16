獨缺王岐山！ 中國院士過世6名政治局常委表哀悼

2017-08-16 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕在中國學術地名崇高的中國工程院院士朱英國，日前因病去世，享壽78歲，中共中央政治局共有6名常委表示哀悼，獨缺王岐山，引發外界聯想。

《北京青年報》微信公眾號「政知圈」以《他去世後，六名常委表示哀悼》為題，撰文緬懷、讚揚朱英國的成就，報導指出，習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗這6名常委，加上前中國國家主席胡錦濤、前中國國務院總理溫家寶，以及多名中國中央、省、市級相關部門的領導，以不同的方式對朱英國表示哀悼。

其中習近平透過中國工程院表示了哀悼，也慰問了朱英國的家屬；李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗這5名常委，還有前中國國家主席胡錦濤、前中國國務院總理溫家寶，以及數名中共高官，都對朱英國表示悼念，並敬獻花圈。

但報導卻獨缺近期被頻繁「爆料攻擊」的現任中共中央政治局常委、中紀委書記王岐山，引發關注。

不過報導在後續提到，中國工程院院士呂志濤、中國科學院院士申泮文分別在今年1月、7月舉行告別式，但他們的告別式上，也是只有習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗這6名政治局常委表示哀悼，2016年4月去世的中國科學院院士陳士櫓，也一樣是由上述6名政治局常委表達哀悼之意，3起事件都是獨缺王岐山。

報導提到，7名政治局常委共同哀悼的院士並不多，從2013年至今，只有5個院士享此殊榮。