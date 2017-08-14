美國司法部長：維州攻擊 定義為國內恐怖主義

12日一場支持白人至上主義的示威者遊行中，1輛汽車高速衝撞人群釀成1死19傷。（法新社）

2017-08-14 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕夏洛特維爾市（Charlottesville）12日一場支持白人至上主義的示威者遊行中，1輛汽車高速衝撞人群釀成1死19傷。美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天表示，該駕駛的攻擊行為，符合美國國內恐怖主義的定義。

綜合外電報導，塞申斯今早接受《ABC》「早安美國」（Good Morning America）節目專訪時表示，這項攻擊「的確符合我們法律上國內恐怖主義的定義」他更強調：「你們可以放心，我們將提出指控，並朝最嚴重罪名的方向調查，因為這很明顯是無法令人接受的邪惡攻擊。」

美國總統川普在12日當天曾譴責「所有各方」，而未針對白人至上主義者，引發各界撻伐。塞申斯也特地為川普滅火：「他（川普）表達了非常強烈的聲音，直接譴責仇恨、暴力、偏見、種族主義、白人至上主義。」「白宮發言人明確地譴責這些團體，我相信他很快就會再說一遍。」

來自俄亥俄州的20歲的男子費爾茲（James Alex Fields Jr.）12日開著轎車高速衝撞反示威群眾，導致1名32歲女子死亡，19人受傷。費爾茲在事發現場不遠處被逮捕，並被關押在維州監獄，目前被控二級謀殺、惡意傷害及剎車不及導致傷亡等罪名。