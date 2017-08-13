美維州白人至上集會 男駕車撞人被控二級謀殺

來自俄亥俄州的20歲的男子費爾茲，開著轎車高速衝撞反示威群眾，導致1名32歲女子死亡，19人受傷。（美聯社）

2017-08-13 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesville）12日一場推崇白人至上主義和極右派人士的集會活動，爆發衝突事件，一輛汽車高速衝撞人群，造成多人死傷，駕駛是一名20歲男子，目前已被當局逮捕，並被控二級謀殺等罪名。

綜合外媒報導，週六除了極右派走上街頭示威，反種族歧視的民眾也上街反制，雙方互槓互扔物品，期間，來自俄亥俄州的20歲的男子費爾茲（James Alex Fields Jr.），開著轎車高速衝撞反示威群眾，導致1名32歲女子死亡，19人受傷。

目前警方已經立案調查。夏洛特維爾市警察局長湯瑪斯（Al Thomas）表示，這名主嫌在事發現場不遠處被逮捕。目前費爾茲已被關押在維州監獄，被控二級謀殺、惡意傷害及剎車不及導致傷亡等罪名。

費爾茲的母親布魯姆（Samantha Bloom）告訴媒體，她知道兒子去參與集會，但她以為這活動是支持美國總統川普（Donald Trump），而不是推崇白人至上主義。她還說，川普不是白人至上主義者。

去年在共和黨初選敗給川普的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），呼籲司法部出面進行調查和起訴，他稱這起事件為「國內恐怖主義行為」。