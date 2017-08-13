劉曉波翻版？ 中國民運人士罹腦瘤才獲保外就醫

2017-08-13 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕劉曉波翻版？自六四事件以來，先後被監禁長達22年的中國民運人士楊同彥（筆名楊天水），其家屬近日突然被通知辦理保外就醫，原因是楊被查出罹患嚴重腦瘤。異議人士指出，這是中共要逃避責任，避免他死在獄中。

香港《蘋果日報》和法國廣播電台（rfi）報導，今年56歲的楊同彥被以「顛覆國家政權罪」判處12年徒刑，因身患多種疾病，家屬多次申請保外就醫，但並未獲准，沒想到日前獄方突然通知家屬辦理保外就醫，距離他刑滿出獄僅剩4個多月。

楊的姊姊楊桂香說，「（獄方）說他腦子裡有瘤讓去辦手續接他出來」、「可能怕他死在裡面，才主動叫我們接回來。」她還表示，社會輿論沒有用，「你看劉曉波就是個例子，沒有用的。」

「北京之春」主編胡平表示，楊的病情一定非常嚴重，當局才會在快刑滿時，讓他保外就醫，以免死在獄中。有人指，一般由獄方通知家屬辦理保外就醫，都是中共要逃避責任，這些人出獄後很難生存，有的幾天或幾個月後就離世了。

楊同彥是劉曉波的校友，畢業於北京師範大學歷史學系，曾擔任教師和公務員，在1989年參與民運，六四事件後，組織「中華民主聯盟」並任執行主席，1991年被以「組織丶領導反革命集團罪」判處10年徒刑。

2000年出獄後，楊在海外網站發表有關中國民主化的文章，在2005年被捕，2006年被以「顛覆國家政權罪」判處12年徒刑，刑期至2017年12月23日。