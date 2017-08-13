扯！哥哥借抱抱名義對妹妹這樣做 網友氣炸喊肉搜

中國河南一名「哥哥」借抱抱名義公然猥褻一名小女孩。（圖擷自微博）

2017-08-13 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京鐵路南站候車室昨日下午有民眾投訴，目擊一對夫妻帶著一名年輕男子與一個小妹妹在等車，但等候的過程中，這名「哥哥」讓妹妹坐在腿上後，便開始將手伸進這名目側年約12歲的小女生衣服內、裙子裡不斷摸索，更誇張的是，該對父母完全沒有制止，任憑兒子當眾上演公然猥褻的戲碼。

據《南京零距離》微博指出，作家陳嵐接獲網友投訴，表示當時這一家3口帶著小女生到候車區時，具爆料者指出，當時只有3個空位，他們一家3口隨即坐下，從談話間得知這名小妹妹喊稱「哥哥」的男生是位大學生。

這名「哥哥」因為妹妹站著，便叫她坐到自己腿上，但正常的畫面到此即止，因為這名「哥哥」在妹妹坐上他的大腿後，竟把手伸進妹妹衣服內摳摸小女孩胸部，還把手伸進她的裙內，而小女孩當時則表情麻木。坐在一旁的家長卻全程都沒有制止，直到周圍紛紛投來注視後，該對夫妻才匆匆帶他們離開。

如此誇張的事件讓不少網友懷疑這名小女生恐怕不是他們家的女兒，而是繼女或受親戚託管，南京鐵路公安處南京南所回應指出，已安排相關人員展開調查，調查進度會即時回覆。

不少網友看見照片氣炸，紛紛留言：「有人說人肉搜索是一種暴力，這不可否認，但是比起這個疑犯所犯之事，這不算什麼！要知道過去都是有死刑犯遊街的」、「如果是一家人的話，應該剝奪父母的監護權，對未成年人下手的噁心男應該被判刑，簡直喪心病狂」、「事情鬧大了，我就放心了，這一家子垃圾跑不了了！」、「噁心的猥瑣男，畜牲」；但也有網友表示小女生都沒反應可能是有什麼內情，在事情查清楚前還是先別妄下評論。