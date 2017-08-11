美16歲高中生參選最年輕州長 自己卻沒投票權

柏格森向主持人吉米金摩表示將角逐州長一職。（圖截自YouTube）

2017-08-11 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州一名16歲高中生宣布於明年國會中期角逐州長一職，還上喜劇節目亮相，引發全美關注；但因年紀太輕，無法投自己一票。

綜合媒體報導，柏格森（Jack Bergeson）9日在家中以視頻方式向美國廣播公司（ABC）深夜搞笑談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）的主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）表示「我想做的大事之一，就是讓年輕人參與政治。」

在參與節目亮相過後，柏格森知名度大開，引發全美關注。柏格森將與他的搭檔克萊恩（Alexander Cline）以民主黨身分參選，但於此同時，明年還在高中就讀的兩人仍然必須兼顧學業，甚至無法合法的投票給自己。

根據《堪薩斯城星報》報導，美國幾乎所有州都設有參選最低年齡限制，包括鄰近的密蘇里州在內，至少要30歲才能參選州長，但堪薩斯州並未限制參選年齡，因此這對青少年人才有可能參選。柏格森也向堪薩斯地方報《拖皮卡首都報》（The TOPEKA CAPITAL-JOURNAL）表示，「自從川普政府就任以來，我開始注意到正治已經在我們的國家有所衰退，我們必須讓年輕的一代參與並且修復它。」

夢想成為美國史上最年輕州長的伯格森，在他的競選承諾中保證，將全面修定美國的健保制度以及提高學校教師的薪資。伯格森在社群媒體上聲稱，目前他已成功籌款超過1300美元。

柏格森上吉米金莫主持的搞笑談話節目