九寨溝強震現場直擊 車輛被巨石砸成廢鐵

中國四川九寨溝規模7.0地震，車輛被落石砸中後，幾乎潰縮成原本的一半大小。（圖擷自《中國青年報》微博）

2017-08-09 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川九寨溝昨日（8日）晚間9時19分許，發生規模7.0地震，目前已造成13死175傷。現場的照片不斷曝光，只見因地震墜落的巨石狠狠砸向道路上的車輛，不少轎車和遊覽車當場變成廢鐵。

據《中國青年報》報導，在四川省道301線九黃機場至漳扎鎮，共有6處坍方嚴重，從照片上可以看到1輛黑色轎車被落石砸中後，幾乎潰縮成原本的一半大小。還有1輛白色轎車幾乎被土石覆蓋；另1輛白車則是擋風玻璃前面多了一塊巨石，輪胎當場漏氣扁掉。此外，有遊覽車也受落石影響，車頭滿目瘡痍。

目前四川交通運輸部門正全力搶通道路，投入70餘人和2台挖掘機，從兩頭向中間搶修，另外還有2台挖掘機正從高速公路運送，以投入施工現場。

白色轎車幾乎被土石覆蓋。（圖擷自《中國青年報》微博）

另一輛轎車擋風玻璃前面多了一塊巨石。（圖擷自《中國青年報》微博）

有遊覽車也受落石影響，車頭滿目瘡痍。（圖擷自《中國青年報》微博）