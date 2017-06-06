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神戶山口組被抄了！ 井上邦雄遭逮捕

2017-06-06  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名黑幫山口組，在2015年爆發出走潮，原山口組所屬團體山健組的組長井上邦雄，出走另立神戶山口組。現年68歲的井上邦雄，在今日因為涉嫌詐騙而被警方逮捕，日本各大媒體紛紛火速報導此事。

據《NHK》報導，井上邦雄涉嫌在平成25年（2013年），與一名30多歲的女性友人合謀，在手機經銷商更換手機型號時，以他人的名義簽下機種變更契約，從而詐取手機。

日本最大黑幫山口組，於2015年8月分裂出神戶山口組，而井上邦雄所創立的神戶山口組，又在今年4月有部分黑幫人士脫離團體。

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  • 日本神戶山口組創立者井上邦雄今日被捕。（圖擷自《朝日新聞》）

    日本神戶山口組創立者井上邦雄今日被捕。（圖擷自《朝日新聞》）

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