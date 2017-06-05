這日本柴犬超級懶！ 走到哪都能躺

名古屋城的路面也是牠的床鋪。（圖擷自Instagram）

2017-06-05 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕柴犬可愛呆萌的外表，這種犬類的人氣相當高，但日本有隻超懶柴犬「YU」，陪著主人出門時總是到哪都能躺，讓飼主常常好氣又好笑地上傳照片，意外地累積大量人氣，許多網友都超羨慕YU的慵懶生活。

該名狗狗主人特地在Instagram開了一個帳號，專門上傳YU在各地躺在路面的樣子，例如在名古屋城的路上、金澤知名旅遊景點長町武家屋敷跡，就算在千葉鋸山大佛的前面，YU也是沒在怕，直接在佛像前面直接躺下來。

其實主人在幫YU寫的Instagram介紹裡，就開宗明義地寫著「我到哪都能躺」，不少網友都直呼YU隨處亂躺的樣子超可愛。有人則羨慕YU到處都可以躺，也想要試試看這種生活，不過被吐槽可能要先拋棄羞恥心才行。

日本有隻柴犬到處都能躺。（圖擷自Instagram）

柴犬躺在千葉鋸山大佛前。（圖擷自Instagram）

柴犬最接近大自然的時刻。（圖擷自Instagram）

在知名景點金澤長町武家屋敷跡照躺不誤，還特地避開陰影，可能是想曬日光浴。（圖擷自Instagram）