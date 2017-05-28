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中國航線旅客大跌 南韓4月航空旅客總數不減反增

根據南韓當局統計，今年4月往返中、韓兩地的航空旅客人次，比去年同期減少47%；但因日本、東南亞航線的旅客增加，4月航空旅客總人次不減反增，比去年同期成長3.8%。（彭博）

2017-05-28  19:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓部署「薩德」引發中國強烈不滿，根據南韓當局統計，今年4月往返中、韓兩地的航空旅客人次，比去年同期減少47%；但因濟州國內線、日本、東南亞航線的旅客增加，4月航空旅客總人次不減反增，比去年同期成長3.8%。

《韓聯社》報導，南韓國土交通部今（28）日發布一份統計數據指出，4月國際航線客運量為582萬人次，國內航線為286萬人次，比去年同期增長2.1%、7.4%。

其中，中國航線的客運量，從去年同期169.3萬人次，下降到89.7萬人次。為彌補空缺，當局將中國航空公司在濟州機場空出來的起降時段分配給南韓的航空公司，縮短中國航線的義務執飛時段，改飛日本、東南亞等。

受前述變化影響，今年4月日本及東南亞航線的客運量分別增加30.3%、23.5%，航空旅客總數不減反增。

南韓國土部一名人士指出，預計5月中國航線的客運量會持續減少，但實現航空多元化可夯實航空市場根基，客運總量有望保持增長。

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