港大民調：香港人最喜歡台灣人 最討厭的不意外

根據調查，香港人在各國人民中最喜歡的是台灣人，最討厭的則是中國人。（歐新社）

2017-05-25 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學民意研究計劃（港大民研）調查香港市民對全世界16個地方的政府與人民的觀感，今天公布調查結果，顯示香港人在各國人民中最喜歡的是台灣人，好感淨值達61%；最討厭的則是中國人，好感淨值僅1%。

根據調查結果，香港市民對全世界16個地方（含香港）人民的觀感，排名與好感淨值（好感比率減反感比率）依序如下：1、台灣（61%）；2、加拿大（58%）；3、新加坡（54%）；4、日本（53%）；5、澳門（48%）；6、澳洲（48%）；7、英國（47%）；8、德國（45%）；9、泰國（41%）；10、馬來西亞（35%）；11、南韓（33%）；12、香港（28%）；13、法國（27%）；14、美國（27%）；15、俄羅斯（20%）；16、中國大陸（1%）。

若細看數據，香港人對台灣人的好感度65%，反感度4%，好感淨值61%，相較去年數據成長5%；香港人對中國人好感度30%，反感度29%，好感淨值1%，相較去年數據衰退7%。另外，香港人對台灣政府的好感淨值12%，對中國政府的好感淨值-8%。

上述調查為港大民研在今年5月透過隨機抽樣方式，分兩階段對香港市民進行的調查，在95%信心水準下，最大誤差為正負1%至4%間；第二階段意見調查的回應率為71%。