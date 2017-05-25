| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

港大民調：香港人最喜歡台灣人 最討厭的不意外

根據調查，香港人在各國人民中最喜歡的是台灣人，最討厭的則是中國人。（歐新社）

2017-05-25  23:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學民意研究計劃（港大民研）調查香港市民對全世界16個地方的政府與人民的觀感，今天公布調查結果，顯示香港人在各國人民中最喜歡的是台灣人，好感淨值達61%；最討厭的則是中國人，好感淨值僅1%。

根據調查結果，香港市民對全世界16個地方（含香港）人民的觀感，排名與好感淨值（好感比率減反感比率）依序如下：1、台灣（61%）；2、加拿大（58%）；3、新加坡（54%）；4、日本（53%）；5、澳門（48%）；6、澳洲（48%）；7、英國（47%）；8、德國（45%）；9、泰國（41%）；10、馬來西亞（35%）；11、南韓（33%）；12、香港（28%）；13、法國（27%）；14、美國（27%）；15、俄羅斯（20%）；16、中國大陸（1%）。

若細看數據，香港人對台灣人的好感度65%，反感度4%，好感淨值61%，相較去年數據成長5%；香港人對中國人好感度30%，反感度29%，好感淨值1%，相較去年數據衰退7%。另外，香港人對台灣政府的好感淨值12%，對中國政府的好感淨值-8%。

上述調查為港大民研在今年5月透過隨機抽樣方式，分兩階段對香港市民進行的調查，在95%信心水準下，最大誤差為正負1%至4%間；第二階段意見調查的回應率為71%。

廣告
  • 香港人對台灣人的好感淨值61%，相較去年數據成長5%。（圖擷取自港大民研）

    香港人對台灣人的好感淨值61%，相較去年數據成長5%。（圖擷取自港大民研）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 台灣人 民調 香港 香港人
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：港大民調：香港人最喜歡台灣人 最討厭的不意外


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.