示威群眾破壞政府部會 巴西出動軍隊

2017-05-25 04:44

〔中央社〕巴西總統泰梅爾（Michel Temer）身陷貪瀆風暴，至少2.5萬巴西民眾今天上街示威，要求重新選舉並終止撙節的改革項目，由於示威爆發衝突，巴西已出動軍隊保護政府建築。

由左派團體與貿易工會所組織的示威，示威群眾湧向巴西首都巴西利亞市中心及總統官邸。示威群眾要求泰梅爾下台、終止撙節的改革政策，警方發射催淚瓦斯與震撼彈。

示威群眾後來闖進巴西農業部，並縱火與恣意破壞，迫使農業部將職員撤離。

巴西國防部長鍾曼（Minister Raul Jungmann）表示，在示威衍生與警方暴力衝突及數個部會遭破壞後，已部署軍隊保護政府建築。

巴西媒體日前爆料，食品集團JBS老闆巴蒂斯塔提供秘密錄音，顯示他與總統泰梅爾談及為貪瀆案付出封口費，反對黨議員要求泰梅爾下台否則將彈劾，最高法院也下令調查。

泰梅爾則表示，有關音頻被編輯過，不具備法律效力。