巴西主教總會批總統 缺道德條件留任

2017-05-25 04:00

〔中央社〕巴西全國主教總會理事長史丹納今天表示，總統泰梅爾與食品集團JBS老闆巴蒂斯塔3月會面的細節曝光後，泰梅爾已經喪失繼續當總統的道德條件。

雖然如此，史丹納（Leonardo Ulrich Steiner）認為，如果工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出馬參選總統，巴西的政治與經濟情勢將越來越緊張，因為有關魯拉牽涉巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的消息不斷，部分社會非常排斥魯拉。

史丹納指出，泰梅爾（Michel Temer）與巴蒂斯塔（Joesley Batista）在總統府會面，後者告訴他用錢收買政治高層的時候，泰梅爾就應該檢舉巴蒂斯塔。

18日，聯邦最高法院公布巴蒂斯塔偷錄下的對話內容，做為他與共和國總檢察院達成有賞告密協定的條件。

泰梅爾則表示，有關音頻被編輯過，不具備法律效力。

巴蒂斯塔與泰梅爾的對話內容曝光後，隔天全國主教總會即發布聲明，嚴厲譴責巴西政壇不道德的貪腐問題，稱「擔任公職者，信譽就是一切。」

全國主教總會對泰梅爾政府一直保持批評的立場，且高聲反對總統提出的主要議案，如退休金制度改革。

史丹納表示，如果泰梅爾下台，他希望舉行直選。不過，如果遵循憲法規定由國會間接選出新正、副總統，必須與社會各界溝通，否則將造成社會動盪不安。