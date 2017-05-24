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谷歌：AI已可自我學習 網友：好像魔鬼終結者的天網

2017-05-24  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國棋王柯潔與人工智慧AlphaGo展開三戰兩勝制的對弈，目前AlphaGO已拿下一勝，強大實力讓柯潔心服口服。而Google母公司Alphabet的執行董事長舒密特（Eric Schmidt）今（24）日在論壇中表示，AI技術突飛猛進，機器已可自我學習。對此令人驚異的新發展，有網友表示：「不就魔鬼終結者裡面天網產生的過程嗎？」

據《蘋果》報導，舒密特表示，AI創新速度可能還在加快，甚至會是指數級的成長。例如神經網路與深度學習的出現讓機器可以實現自我學習，開始加快反覆運算。另外除了AlphaGo，人工智慧也讓翻譯軟體高速進化，一輩子都沒想過AI可以讓翻譯技術帶來如此巨大的改變。之前我們也嘗試過很多方式，而現在的技術用20年前的電腦不可能運算，但現在有了第二代TPU等新設備的支援，讓我們的演算法得到很大提升。

對此令人驚異的新發展，PTT網友表示相當驚異，有人說：「真的還沒有危機意識嗎」、「ic設計要進入夕陽了嗎」，也有人打趣地說：「看來北韓才是人類最後的淨土」

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  • Google母公司Alphabet的執行董事長舒密特（Eric Schmidt）表示機器已可自我學習。（歐新社）

    Google母公司Alphabet的執行董事長舒密特（Eric Schmidt）表示機器已可自我學習。（歐新社）

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