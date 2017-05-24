川普抵達義大利 將會晤教宗和義領袖
2017-05-24 04:00
〔中央社〕美國總統川普今天抵達義大利，他將會晤教宗方濟各（Pope Francis）和義大利領袖。
這是川普就任後首次出訪的第3站。
空軍一號總統專機在羅馬李奧納多．達文西國際機場（Leonardo da Vinci Airport）降落後，川普及夫人梅蘭妮亞（Melania）受到義大利外長阿法諾（Angelino Alfano）的歡迎。
川普隨後驅車前往羅馬市中心美國駐義大使官邸。
川普在義大利將停留不到24小時，之後他將飛往布魯塞爾與歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）首長會談。川普將在25日返回義大利參加7大工業國集團（G7）高峰會議。
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