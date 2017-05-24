| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
 首頁 > 國際

川普抵達義大利 將會晤教宗和義領袖

2017-05-24  04:00

〔中央社〕美國總統川普今天抵達義大利，他將會晤教宗方濟各（Pope Francis）和義大利領袖。

這是川普就任後首次出訪的第3站。

空軍一號總統專機在羅馬李奧納多．達文西國際機場（Leonardo da Vinci Airport）降落後，川普及夫人梅蘭妮亞（Melania）受到義大利外長阿法諾（Angelino Alfano）的歡迎。

川普隨後驅車前往羅馬市中心美國駐義大使官邸。

川普在義大利將停留不到24小時，之後他將飛往布魯塞爾與歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）首長會談。川普將在25日返回義大利參加7大工業國集團（G7）高峰會議。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：川普抵達義大利 將會晤教宗和義領袖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.