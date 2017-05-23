AlphaGo擊敗柯潔 南韓棋王李世乭：正如預期
2017-05-23 21:32
首位與AlphaGo對戰的南韓棋王李世乭表示，AlphaGo擊敗柯潔正如他預期。他也說，柯潔第2場比賽會表現更好。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕谷歌人工智慧軟體AlphaGo，今（23）日擊敗世界排名首位的19歲9段中國棋王柯潔。首位與AlphaGo對戰的南韓棋王李世乭（Lee Se-dol）表示，AlphaGo擊敗柯潔正如他預期，並表示，柯潔第2場比賽會表現更好。
《韓聯社》報導，今年34歲的李世乭去年3月與AlphaGo展開備受矚目的對弈，在首爾進行5輪比賽後，以1比4敗給人工智慧，但李也是第一位、目前唯一一位打敗過AlphaGo的人。
李世乭在接受電話採訪時表示，他認為柯潔在比賽中做了一些很好的意外之舉，但最後結果正如他所預料的。他也認為柯潔在下一場比賽的表現會更好，「他剛用了黑子完成了第一場比賽」。他說，「因為他在第2場比賽會持白子，他會表現的更好」。
李世乭認為，柯潔應該在比賽一開始就積極進攻，「當AlphaGo有良好的節奏時，真的難以擊敗」，因此柯潔應該在比賽初期就有一些舉動。
李世乭也說，應該明智地利用3小時的思考時間，「我注意到柯潔還剩很多時間，他應該在比賽初期運用這些時間。」當AlphaGo獲勝時，柯潔的時間還剩下13分17秒。
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