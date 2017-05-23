日廉航「樂桃」 年底前開放比特幣買機票

日本廉價「樂桃航空」22日宣布，年底以前，消費者就能使用比特幣支付機票等商品，成為第一家接受虛擬貨幣的日航公司。（美聯社）

2017-05-23 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕虛擬貨幣比特幣（bitcoin）越來越被民眾所接受，日本廉價航空公司「樂桃航空」（Peach Aviation）22日宣布，年底以前，消費者就可以使用比特幣支付機票等商品，成為第一家接受虛擬貨幣支付的日本航空公司。

綜合外媒報導，樂桃航空公司CEO井上慎一表示，為了提高赴日外國旅客的便利性，將引入比特幣支付系統，井上慎一說：「我希望旅客沒有錢包的情況下，依舊能四處旅行。」樂桃估計，以比特幣購買機票將比使用信用卡還要便宜440日元（約新台幣119元）。

日本在今年4月承認虛擬貨幣的合法支付地位後，比特幣就在日本大量流通，目前日本比特幣流通市值超過3兆日圓（約新台幣8100億元），今年7月1日起，在日本購買虛擬貨幣不再需要繳納消費稅，預計將更進一步帶動比特幣的熱潮。

比特幣價格持續水漲船高，19日下午一度達到1比特幣兌1934美元，20、21日比特幣首次突破2000美元大關，22日上午1比特幣兌2070美元，比特幣最近1個月的價格漲幅達到60%。