| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！
 首頁 > 國際

日廉航「樂桃」 年底前開放比特幣買機票

日本廉價「樂桃航空」22日宣布，年底以前，消費者就能使用比特幣支付機票等商品，成為第一家接受虛擬貨幣的日航公司。（美聯社）

2017-05-23  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕虛擬貨幣比特幣（bitcoin）越來越被民眾所接受，日本廉價航空公司「樂桃航空」（Peach Aviation）22日宣布，年底以前，消費者就可以使用比特幣支付機票等商品，成為第一家接受虛擬貨幣支付的日本航空公司。

綜合外媒報導，樂桃航空公司CEO井上慎一表示，為了提高赴日外國旅客的便利性，將引入比特幣支付系統，井上慎一說：「我希望旅客沒有錢包的情況下，依舊能四處旅行。」樂桃估計，以比特幣購買機票將比使用信用卡還要便宜440日元（約新台幣119元）。

日本在今年4月承認虛擬貨幣的合法支付地位後，比特幣就在日本大量流通，目前日本比特幣流通市值超過3兆日圓（約新台幣8100億元），今年7月1日起，在日本購買虛擬貨幣不再需要繳納消費稅，預計將更進一步帶動比特幣的熱潮。

比特幣價格持續水漲船高，19日下午一度達到1比特幣兌1934美元，20、21日比特幣首次突破2000美元大關，22日上午1比特幣兌2070美元，比特幣最近1個月的價格漲幅達到60%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂桃航空 比特幣
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：日廉航「樂桃」 年底前開放比特幣買機票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.