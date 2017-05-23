中國禁AlphaGo直播 強國人崩潰：看個圍棋做賊似的
2017-05-23 13:28
AlphaGo與中國棋王的圍棋對戰，中國國內卻看不到。（圖擷取自中國網站）
〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧圍棋系統AlphaGo今日對戰世界排名第一的中國棋王柯潔，引起全球媒體關注。不過，柯潔在此重大的賽事中的精采表現，卻無法在自己的國家直播，讓中國網友十分失望。
中國媒體《快科技》在網站上貼出這場賽事的相關訊息，並且附上兩個直播網址分別為Google及Youtube，但由於中國官方封鎖了Google及Youtube等網站，因此中國廣大的網友根本點不開這兩個連結，也因此無緣在第一時間看到這場電腦與人腦的棋藝對決。
此事讓中國網友們憤怒又失望，紛紛在《快科技》網頁上留言表示：「我就不明白，為何看個圍棋比賽搞得跟做賊一樣。不讓直播、到處封殺，好不容易找到點能看的，看著看著就沒了」、「國內比賽，國內看不見，也是夠了」。
一名網友好不容易找到可以直播的網站，開心的留言告訴大家，沒想到馬上就有網友留言表示，該網站「也給淪陷了，掐了」。
許多中國網友在網路上崩潰，並且抱怨中媒貼了兩個「打不開」的網址。（圖擷取自中國網站）
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