美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
2017-05-23 01:12
〔中央社〕美國、德國、澳洲、布吉納法索等4友我國家今天在世界衛生大會（WHA）會議中公開發言挺台灣，強調台灣不該被世界衛生組織（WHO）排除在外。
美國衛生部長普萊斯（Tom Price）發言強調，「我們必須要表達美國的失望」，今年不像過往8年，台灣沒有收到WHA觀察員邀請函。美國仍承諾，台灣不該被世界衛生組織排除在外。
他表示，疾病無疆界，它們可能會迅速傳播，危害全球民眾安全。美國希望下一屆世衛秘書長把這類議題列為優先，包括流感，希望和全球各國合作，來預防、偵測、應變、降低，並控制傳染病的爆發。
澳洲代表表示，「我們認為世衛組織及世衛大會應該盡量包容」，過去幾年世衛一直邀請台灣做為觀察員，這是很重要的信號，顯示世衛與台灣在互動，澳洲支持這種做法能夠繼續。
德國代表發言時提到，德國願意為落實2030聯合國永續發展目標，在歐盟扮演領導與合作角色。德國支持所有實體「沒有例外、廣泛而有意義地參與」。WHO的作用則是協調落實，因此德國對於今年「沒有邀請過去幾年都參與的所有觀察員表示遺憾」，德國希望這個差距能夠在2018年被彌補。
友邦布吉納法索代表發言表示，布吉納法索感謝台灣長期以來對醫衛系統的幫助，希望WHA接納台灣以觀察員身分參加，WHA「不該讓任何人被遺漏」。
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