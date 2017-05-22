川普促穆斯林領袖 驅除極端主義

2017-05-22 04:52

〔中央社〕美國總統川普今天力促穆斯林領袖堅決反對以宗教為名犯下的暴行，將對抗極端主義的奮戰形容為「善與惡的戰鬥」。

這場在沙烏地阿拉伯對穆斯林國家數十位領導人發表的演說，受到各方高度期待，是川普此次訪問利雅德的重頭戲。他除了猛烈抨擊伊朗，也對伊斯蘭教放軟語調，不認同宗教戰爭的概念。

針對作東的沙國與聚集在現場的阿拉伯及伊斯蘭國家領導人，川普也避免批評他們國家任何違反人權的行為，作法與美國前總統歐巴馬截然不同。

川普說：「這是尋求消滅人命的野蠻罪犯，與所有宗教尋求保護人命的正直人民的戰鬥。這是善與惡的戰鬥。」

川普的演說試圖團結伊斯蘭領導人，重新推動對付極端主義，他敦促宗教領袖譴責暴力，呼籲穆斯林國家政府更加努力，以斷絕對極端分子的支援。

演說事先公布的摘錄中，川普原本要使用的字眼是「伊斯蘭恐怖主義」，但他在發表時脫稿演出。

川普懇求穆斯林國家確保「恐怖分子在他們的土地上找不到庇護所」，並宣布和波斯灣國家達成力抗資助極端分子的協議。

川普此行未提到人權，他在演說中堅稱：「我們來這裡不是要說教─我們來這裡不是要告訴其他人怎麼生活。」

川普另一項討好沙國的舉動，是指控什葉派掌權的伊朗對宗派衝突與恐怖行動煽風點火。伊朗是沙烏地阿拉伯的區域敵人。

川普說：「伊朗政權願意成為和平夥伴前，所有有良心的國家必須一起聯手孤立它。」