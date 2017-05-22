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挺台參與WHA 美衛生部長：樂意繼續努力

2017-05-22  01:36

〔中央社〕美方今天再度表達支持台灣參與世界衛生大會（WHA），美國衛生部長普萊斯（Tom Price）表示，這是美方「應該做的，未來樂意繼續來努力」。

衛福部長陳時中今天與普萊斯（Tom Price）在下午舉行雙邊會談，會後陳時中轉述，雙方談了45分鐘，談得很愉快，是非常成功的雙邊會談。

陳時中表示，今年台灣雖然未能獲邀參與WHA，但他特別感謝美方站在健康權的角度支持台灣參與，美方回應時表示這是該做的，未來樂意繼續來努力。衛福部官員會後補充說，「美方」指的就是普萊斯。

先前美國國務院指出，美國認可（recognizes）台灣在全球衛生議題上持續扮演的領導地位，美國也將繼續「強烈支持」台灣以觀察員的身分參與WHA。

他說，今年美方除衛生部長外還有至少8名專家陪同，雙方談得相當愉快，是非常成功的雙邊會談。陳時中分享說，台灣方面在會談中強調台灣在H7N9防疫的貢獻，也特別點出若台灣防疫需要仰賴他國協助，將造成世界性與區域性的防疫缺口，美國對此也相當認同。

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