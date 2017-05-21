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在阿姨婚禮上搗蛋 小喬治王子被凱特教訓了！

喬治小王子表情相當有趣。（圖擷自http://footwearnews.com）

2017-05-21  14:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃親妹琵琶密道頓（Pippa Middleton）20日出嫁，當天由喬治小王子與妹妹夏綠蒂小公主擔任花童，不過喬治小王子疑似在婚禮上踩婚紗，遭到凱特王妃當場教訓。

綜合外媒報導，琵琶密道頓嫁給41歲金融家馬修斯（James Matthews），他們步出教堂時，喬治小王子和夏綠蒂小公主疑似跳上要價4萬英鎊（約新台幣160萬元）的婚紗，凱特當時小小教訓了喬治一番。

報導指出，喬治冷靜下來後，凱特仍摸摸他的頭安撫他，不過喬治內疚的表情全被鏡頭拍下，模樣相當有趣。

琵琶當天身穿英國知名婚紗設計師狄孔（Giles Deacon）的婚紗，該品牌以暗黑、誇張的風格聞名，不過設計給琵琶的婚紗保留純白元素，並加入從上身延伸至下擺的蕾絲，相當典雅動人，襯托出新娘身材。

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  • 凱特轉頭念了喬治。（圖擷自http://footwearnews.com）

    凱特轉頭念了喬治。（圖擷自http://footwearnews.com）

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