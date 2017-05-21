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IS瘋狂反撲 伊拉克境內多起汽車炸彈攻擊釀35死

伊拉克南部巴斯拉市（Basra）郊區1名自殺客以載滿炸彈的巴士攻擊一處關卡，造成多人死亡。（法新社）

2017-05-21  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克政府軍即將收復第二大城市摩蘇爾（Mosul），伊斯蘭國（IS）為了報復，在伊拉克境內發動多起自殺炸彈攻擊，這些攻擊總共造成了至少35死50多人受傷。

綜合外媒報導，伊拉克官員表示，當地時間20日在首都巴格達以及南部城市巴斯拉（Basra）遭到自殺汽車炸彈攻擊，馬安（Saad Maan）准將透露，自殺客開著汽車炸彈襲擊巴格達南邊的一處哨站，雖然駐點人員擊斃其中一名自殺客，但另一名仍成功引爆車上炸彈，造成24死20傷。

伊拉克南部巴斯拉市（Basra）郊區也有1名自殺客以載滿炸彈的巴士攻擊一處關卡，導致11人死、30人受傷；伊斯蘭國（IS）發表聲明承認策畫這兩起自殺汽車攻擊。

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