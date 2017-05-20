伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間

2017-05-20 00:38

〔中央社〕國營電視台報導，伊朗今天舉行總統大選，由於選民踴躍投票，許多投票所外仍大排長龍，繼稍早前宣布延長投票時間兩小時後，當局決定再延長投票時間兩小時。

報導引述伊朗內政部表示，「投票時間再延長兩小時，至晚間10時（格林威治時間17時30分）結束。」

國營電視台稍早前引述內政部表示，投票時間延長兩小時，至晚間8時（格林威治時間15時30分）結束。

投票所於今天早上8時（格林威治時間3時30分）開放，原本預定傍晚6時（格林威治時間13時30分）結束投票。