| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間

2017-05-20  00:38

〔中央社〕國營電視台報導，伊朗今天舉行總統大選，由於選民踴躍投票，許多投票所外仍大排長龍，繼稍早前宣布延長投票時間兩小時後，當局決定再延長投票時間兩小時。

報導引述伊朗內政部表示，「投票時間再延長兩小時，至晚間10時（格林威治時間17時30分）結束。」

國營電視台稍早前引述內政部表示，投票時間延長兩小時，至晚間8時（格林威治時間15時30分）結束。

投票所於今天早上8時（格林威治時間3時30分）開放，原本預定傍晚6時（格林威治時間13時30分）結束投票。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.