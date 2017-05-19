英研究：無神論者更聰明 因為克服「宗教本能」
2017-05-19 16:51
根據最新研究，無神論者的智商平均過於有宗教信仰者，因為他們克服了人類信仰宗教的本能。（法新社）
〔編譯陳正健／綜合報導〕信仰宗教與否和智力息息相關！根據英國與荷蘭的最新研究，無神論者的平均智商更高，因為他們克服了人類信仰宗教的本能。
英國阿爾斯特社會研究（Ulster Institute for Social Research）與荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）聯合進行研究。研究團隊建立了「智商－錯配關聯模型」，試圖解釋為何智力與宗教信仰呈現負相關
研究指出，信仰宗教可視為一種本能，有助人類的發展。不過，高智商的人類能超越這種本能，以更理性的方試解決問題。
另外，研究也探討本能與壓力之關聯。高智商的人更能在壓力之下，駕御自己的本能。不受本能所制約的人更能解決問題。
根據一項2013年的研究回顧，在成長初期，高智商小孩更有可能遠離宗教。在老年時期，智商高於平均的人也較無宗教信仰。
本研究刊登於《演化心理科學》（Evolutionary Psychological Science）期刊。
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