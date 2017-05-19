紐約時報廣場汽車衝撞 至少1死19傷

紐約時報廣場發生汽車衝撞事件，造成嚴重傷亡。（美聯社）

2017-05-19 01:35

〔編譯茅毅／綜合報導〕一輛超速汽車18日衝撞紐約市繁忙且人潮洶湧的「時報廣場」（Times Square）人行道上行人，造成1死和至少19傷。紐約市警方表示，這起事件似乎不是恐怖攻擊行動。

肇事的車輛是一輛紅色「本田」（Honda）轎車，美國「哥倫比亞廣播公司」（ＣＢＳ）紐約分台報導，車內駕駛已被移出。電視畫面顯示，警方限制一名穿黑色Ｔ恤男子的行動，並將他安置在警車內。肇事車輛衝撞一根柱子後，卡在45街與百老匯交叉路口。

時報廣場是紐約最著名的觀光景點之一，每天有多達數十萬人湧入，其中多數為來自全球各地的觀光客。

紐約時報廣場汽車衝撞事件造成嚴重死慯，傷者躺臥在人行道上等待救援。（路透）

部分傷者受傷後倒臥在馬路上等待救援，警方也立刻到場維持秩序。（路透）