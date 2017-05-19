| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約時報廣場汽車衝撞 至少1死19傷 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 國際

紐約時報廣場汽車衝撞 至少1死19傷

紐約時報廣場發生汽車衝撞事件，造成嚴重傷亡。（美聯社）

2017-05-19  01:35

〔編譯茅毅／綜合報導〕一輛超速汽車18日衝撞紐約市繁忙且人潮洶湧的「時報廣場」（Times Square）人行道上行人，造成1死和至少19傷。紐約市警方表示，這起事件似乎不是恐怖攻擊行動。

肇事的車輛是一輛紅色「本田」（Honda）轎車，美國「哥倫比亞廣播公司」（ＣＢＳ）紐約分台報導，車內駕駛已被移出。電視畫面顯示，警方限制一名穿黑色Ｔ恤男子的行動，並將他安置在警車內。肇事車輛衝撞一根柱子後，卡在45街與百老匯交叉路口。

時報廣場是紐約最著名的觀光景點之一，每天有多達數十萬人湧入，其中多數為來自全球各地的觀光客。

紐約時報廣場汽車衝撞事件造成嚴重死慯，傷者躺臥在人行道上等待救援。（路透）

部分傷者受傷後倒臥在馬路上等待救援，警方也立刻到場維持秩序。（路透）

肇事車輛卡在百老匯45街交叉口的防撞柱上，消防人員在一旁灑水警戒。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 時報廣場 紐約
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：紐約時報廣場汽車衝撞 至少1死19傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.