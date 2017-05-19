爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡

比利時一對夫妻只用各種植物奶餵養新生兒，讓7個月大的寶寶只有4.3公斤，最後死於營養不良和脫水。圖為多種藜麥。（法新社）

2017-05-19 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕比利時一對夫妻只用各種植物奶餵養新生兒，讓7個月大的寶寶只有4.3公斤，最後死於營養不良和脫水。2人因此受審，恐面臨1年半的監禁。

綜合外媒報導，住在比利時東佛蘭德省貝弗倫（Beveren）、經營一家健康食品商店的夫妻，以多種植物奶：米漿、燕麥奶、藜麥奶、蕎麥奶、玉米奶，餵養他們的新生兒，從3個月到7個月大時。

當寶寶因為喝下植物奶而生病時，才向醫生諮詢，對方告訴他們必須馬上把孩子送醫，但寶寶仍不幸因脫水和長期營養不良，2014年6月6日死於急診室。這名7個月大的男嬰體重只有4.3公斤，僅他應有重量的一半。

這對夫妻已被起訴，被控故意拒絕餵養孩子，導致寶寶死亡。這名母親則聲稱，她的孩子有麩質和乳糖不耐症（gluten and lactose intolerant）。法庭將在6月14日作出裁決，這對夫妻恐面臨18個月監禁。

《巴黎人日報（Le Parisien）》引述法國食品、環境、勞動健康安全局（ANSES）資料表示，植物奶無法提供1歲以下嬰兒足夠營養。