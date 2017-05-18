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川普深陷「通俄門」 英國賭盤看衰：提前下台！

美國總統川普近日深陷「通俄門」風暴，英國賭盤熱烈猜測是否真有可能提前下台？（路透）

2017-05-18  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普開除FBI局長柯米（James Comey）後，爆出與俄國聯繫的醜聞，美國司法部今天（18日）任命特別檢察官調查川普「通俄門」，川普恐面臨彈劾。根據英國博彩公司的賭盤投注額，「川普沒辦法做完4年任期」的賠率大跌，因為此事真有可能發生哦！

綜合外媒報導，川普日前傳出與俄國外長、俄駐美大使會面時，洩漏情資給2人，後來又傳出要求柯米調查俄國介入大選情況的「通俄門」案時，放前國安顧問佛林（Michael Flynn）一馬，若傳聞成真，川普恐涉及妨礙司法重罪，更有可能面臨彈劾，成為美國第4位遭彈劾總統。

英國博彩公司「必發」（Betfair）表示，因川普醜聞不斷，遭彈劾聲浪提高，英國賭盤在幾個小時內也反映情況，認為「川普沒辦法做完4年任期」的賭注金額，瞬間增加5000英鎊（約新台幣20萬元），賠率也下修至6賠5，代表川普有高達55％的機率提早下台。

該公司賭盤也指出，「川普在今年會下台」的賠率也跌至5賠12，代表有27％機率會發生。另外英國博彩公司「立博」（Ladbrokes）的「川普沒辦法做完4年任期」賠率也跌至5賠4。

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