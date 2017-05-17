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文在寅：與北韓軍事衝突的可能性很高

南韓總統文在寅今日表示：「與北韓發生衝突的可能性很高。」（美聯社）

2017-05-17  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今天發表演說時表示，「按照現實情況，在北方限界線（NLL）和軍事分界線（MDL）有很高的可能性會發生軍事衝突」。

綜合媒體報導，有鑑於北韓在軍事上的野心及發展，文在寅指出：「我絕對不會容忍北韓的挑釁以及核彈的威脅。」並且認為，「我們目前所處的現實之中，有很高的可能性會發生軍事衝突」。

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